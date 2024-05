Ebrima Darboe tornerà alla Roma in estate dopo l'esperienza semestrale alla Sampdoria, ma il suo futuro potrebbe essere ancora in Liguria. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del quotidiano, il club blucerchiato ha apprezzato particolarmente il classe 2002 e sarebbe intenzionato a effettuare un nuovo sondaggio per prolungare il prestito del calciatore.

(Il Secolo XIX)