Calciomercato Roma, la nota del Napoli su Di Lorenzo: "E' esclusa la possibilità di cessione del calciatore nonostante le affermazioni di Giuffrida"

Mario Giuffredi, procuratore di Giovanni Di Lorenzo, a margine dell'evento di presentazione dell'8ª edizione del Trofeo AEG, ha rilasciato alcune dichiarazioni circa il suo assistito per le voci di calciomercato che si susseguono negli ultimi giorni e per le quali anche il procuratore stesso ha espresso la volontà del calciatore di lasciare il Club azzurro. La società ha diramato una nota nella quale si apprende l'esclusione della possibilità di cessione del calciatore: "Il Calcio Napoli rileva con sorpresa che, per l'ennesima volta in pochi giorni, il signor Mario Giuffredi afferma che Giovanni Di Lorenzo lascerà il Napoli. Corre l’obbligo sottolineare che Di Lorenzo ha un contratto con il Napoli per altre 4 stagioni sportive, non fa parte del novero dei calciatori di cui la società valuterà il possibile trasferimento ad altro club ed è pertanto esclusa una sua possibile cessione."

