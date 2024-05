Calciomercato Roma, il Chelsea fissa il prezzo per Lukaku: servono 38 milioni di sterline

È ancora da decifrare il futuro di Romelu Lukaku, che al termine del prestito farà ritorno al Chelsea. Come scrive Fabrizio Romano, il club londinese è disposto a lasciar partire il centravanti belga per 38 milioni di sterline . La clausola era stata inserita la scorsa estate in un accordo privato con gli agenti dell'attaccante e non sarebbe limitata soltanto alla Roma, ma è aperta a tutti i club. I giallorossi restano alla finestra.

??? Chelsea are open to selling Romelu Lukaku in the summer for the value of exit clause negotiated last summer — £38m.

Clause part of private agreement with Lukaku’s agents and open to any club, not only AS Roma. pic.twitter.com/ZY9WeWZKGG

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 6, 2024