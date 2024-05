Calciomercato Roma, De Rossi vuole la permanenza di Spinazzola. Ipotesi addio per Zalewski: il classe 2002 piace a club inglesi e italiani

La Roma è pronta a rivoluzionare la rosa in vista della prossima stagione e i principali rinforzi potrebbe arrivare sulle corsie esterne. Secondo quanto rivelato dalla giornalista Eleonora Trotta di calciomercato.it, De Rossi avrebbe chiesto ai Friedkin 5-6 acquisti (un centrocampista di gamba, due terzini, due esterni offensivi e un attaccante) e inoltre starebbe spingendo per la permanenza di Leonardo Spinazzola. Il classe '93 ha il contratto in scadenza a giugno e vorrebbe rimanere nella Capitale, ma prima di entrare nel vivo della trattativa si attende la nomina del nuovo direttore sportivo. Le parti dovranno comunque risolvere il nodo ingaggio e intanto Juventus, Milan e alcune società estere osservano interessate la situazione in caso di addio a parametro zero.

Oltre a Spinazzola, anche il futuro di Nicola Zalewski è in bilico e il giovane calciatore polacco potrebbe lasciare la Roma in estate: il classe 2002 è infatti molto stimato in Premier League ed è seguito anche da alcuni club italiani.

