Calciomercato Roma, dalla Francia: Ghisolfi è la priorità dei giallorossi

Dopo una lunga ricerca del profilo ideale per cominciare un nuovo progetto, i Friedkin hanno individuato in Florent Ghisolfi, diesse del Nizza, il nome giusto per il post Tiago Pinto. Stando alle conferme che arrivano dal principale quotidiano sportivo francese, la società Ineos, proprietaria sia del Nizza che del Manchester United starebbe ridimensionando gli investimenti concentrandosi sul club inglese. Il sostituto per i francesi dovrebbe essere Gregory Lorenzi, poiché Ghisolfi, che negli ultimi giorni si è chiuso in una bolla, si sta già concentrando sul progetto dei giallorossi.

(lequipe.fr)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE