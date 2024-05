L'avventura di Renato Sanches alla Roma si è rivelata piuttosto fallimentare, motivo per cui la società giallorossa ha deciso che non riscatterà il centrocampista, il quale tornerà quindi al PSG. Secondo quanto riferito dal sito del quotidiano portoghese, il classe '97 starebbe spingendo per tornare al Benfica. Il calciatore infatti crede che sia il club perfetto per rinascere e già nella sessione invernale si erano registrati dei contatti per il ritorno.

(sk2.ojogo.pt)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE