Calciomercato Roma, contatti tra De Rossi e Chiesa: giocatore pronto al trasferimento ma servirà una cifra alta

Arrivato domenica da avversario e autore di un'ottima prestazione, Federico Chiesa potrebbe presto tornare all'Olimpico in vesti decisamente diverse. Secondo il quotidiano sportivo infatti Daniele De Rossi avrebbe indicato lui come primo rinforzo estivo per la sua nuova Roma (i due si sarebbero sentiti più volte nelle scorse settimane), con il giocatore che sarebbe pronto a parlare per un possibile trasferimento.

Il contratto con la Juventus scade nel 2025 ma non c'è ancora l'accordo per il rinnovo (attualmente il giocatore prende 5 milioni più 1 di bonus), anche se per un eventuale trasferimento nella Capitale serviranno comunque tanti milioni per convincere i bianconeri (oltre che capire la volontà dell'eventuale nuovo allenatore). Nel frattempo il giocatore avrebbe già parlato della Roma anche ad alcuni compagni di Nazionale, tra cui il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini, che sarebbe felice di accoglierlo.

