Calciomercato Roma: contatti con l'agente di Svilar per il rinnovo. Angelino verso il riscatto

La Roma è già al lavoro in vista della prossima stagione e tra i pilastri della squadra che verranno blindati c'è Mile Svilar. Secondo quanto riportato dal sito che si occupa di calciomercato, la società giallorossa valuta il portiere serbo almeno 30 milioni di euro e ha già avviato i contatti con il suo entourage per il rinnovo di contratto. Verso la permanenza anche Angelino, il quale vuole restare nella Capitale e sarà riscattato per 5 milioni. Prima di affondare il colpo, i Friedkin attendono l'arrivo del nuovo direttore sportivo.

(calciomercato.com)

