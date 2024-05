Calciomercato Roma: con Conte al Napoli ipotesi Lukaku in azzurro

Dopo una stagione con tre allenatori differenti in panchina, il Napoli è alla ricerca del prossimo tecnico: secondo le indiscrezioni, De Laurentiis ha come obiettivo Antonio Conte. E, come riporta la giornalista di calciomercato.it Eleonora Trotta, con il tecnico italiano più vicino a guidare il Napoli per i partenopei si scalda anche la pista per Romelu Lukaku, in prestito in questa stagione dal Chelsea alla Roma. L'attaccante belga resterebbe volentieri in Italia e ha già avuto dei contatti con il suo ex allenatore.

