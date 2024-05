Dopo la conclusione della sua avventura in giallorosso a gennaio, continuano a circolare indiscrezioni sul futuro di José Mourinho. Secondo il giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, all'allenatore portoghese sarebbe arrivata un'offerta dall'Al-Qadisiyah, club saudita che milita in seconda divisione, per ricoprire il ruolo di direttore tecnico.

