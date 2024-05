Calciomercato, contatti tra Napoli e Chelsea per Osimhen: Lukaku tra le contropartite

La stagione è a poche settimane dal termine ma il futuro di Romelu Lukaku non è ancora stato delineato. L'attaccante belga però, attualmente in prestito oneroso alla Roma ma di proprietà del Chelsea, potrebbe comunque restare in Italia indipendentemente dall'eventuale conferma nella Capitale. Secondo l'esperto di calciomercato infatti il giocatore potrebbe essere inserito (insieme a un giovane e circa 80/90 milioni cash) come possibile contropartita in un affare che vedrebbe coinvolti il Napoli e Victor Osimhen. I primi contatti sarebbero già stati avviati, resta però da capire la volontà dei due giocatori e soprattutto quella del prossimo allenatore partenopeo che ancora non è stato ufficializzato.

(gianlucadimarzio.com)

