Calciomercato: Chelsea e Napoli non stanno lavorando allo scambio Lukaku-Osimhen. I Blues vogliono 44 milioni

Nei giorni scorsi si era parlato della possibilità di vedere Romelu Lukaku a Napoli con Antonio Conte, ma le ultime notizie sembrano andare in una direzione diversa. Come riferito su X da Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato, Chelsea e Napoli non starebbero lavorando allo scambio: i Blues continuano a chiedere 44 milioni di euro per l'attaccante che quest'anno ha giocato con la maglia della Roma.

?❌ Chelsea and Napoli are currently not working on swap deal between Victor Osimhen and Romelu Lukaku.#CFC insist on £38m release clause for any club keen on signing Romelu Lukaku this summer. pic.twitter.com/RY8PEZgUfC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2024