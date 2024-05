Calciomercato: Chelsea al lavoro per il ritorno di Conte, possibile permanenza di Lukaku a Londra

Il Chelsea è al lavoro per programmare la nuova stagione e, secondo quanto rivelato dal sito dell'emittente televisiva, il sogno in panchina sarebbe il ritorno di Antonio Conte. Todd Boehly, presidente dei Blues, avrebbe deciso di esonerare Mauricio Pochettino e avrebbe già allacciato i primi contatti con il tecnico leccese. In caso di fumata bianca, anche il futuro di Romelu Lukaku potrebbe cambiare: l'attaccante belga è un pupillo di Conte, motivo per cui la permanenza nel club londinese diventerebbe un'ipotesi piuttosto concreta.

