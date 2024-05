Calciomercato, ag. Zaniolo: "Futuro? Potrebbe restare in Premier League, vedremo a fine stagione"

TUTTOMERCATOWEB.COM - Claudio Vigorelli, agente di Nicolò Zaniolo, ha rilasciato un'intervista al sito sportivo e si è soffermato sul futuro del suo assistito. Intanto osserva interessata la Roma, poiché ha una percentuale sulla futura rivendita (incasso da 2 milioni in caso di cessione a una cifra superiore ai 20 milioni oppure il 20% sulla differenza del prezzo sopra i 16,5 milioni). Ecco le parole del procuratore dell'ex numero 22 giallorosso: "Oggi si pensa soltanto a finire bene la stagione. Quella della Premier è stata una bellissima esperienza e non è detto che non possa continuare. Concentriamoci sul finale di stagione e sull’Europeo che è alle porte, poi vedremo".

