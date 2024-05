TMW RADIO - Granit Xhaka, centrocampista del Bayer Leverkusen, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente radiofonica e tra i vari temi trattati si è soffermato sulle voci che lo accostavano alla Roma nella passata stagione. Ecco le sue parole.

È stato molto vicino alla Roma lo scorso anno.

"Non c'è da nascondere nulla, sono stato molto vicino ma l'affare non è andato in porto per piccoli dettagli. Alcune volte le cose succedono, altre no. Ma ora sono contento di essere al Leverkusen".