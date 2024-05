Ag. Kumbulla: "Ghisolfi profilo interessante, ci incontreremo"

Gianni Vitali, agente di Marash Kumbulla, ha parlato della situazione del difensore albanese, che farà ritorno in giallorosso dopo il prestito al Sassuolo. Le sue parole:

Kumbulla?

"È dispiaciuto anche lui per quello che è successo. Tornava da un infortunio importante, serviva tempo per tornare a regime. La condizione fisica è buona, mi aspetto ora un Marash pronto per affrontare un girone tosto all'Europeo con la sua Albania. Ora deve continuare questo percorso, ma quando un giocatore affronta certi infortuni, serve tempo"

Il futuro con la Roma?

"Incontreremo il nuovo direttore sportivo della Roma, è normale. La Roma ha preso un profilo interessante, vedremo in futuro".

