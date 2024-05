Ag. Darboe: "Riportare la Sampdoria in A sarebbe una sfida suggestiva. Il futuro? Mai dire mai..."

SAMPDORIANEWS.NET - Autore di una buonissima stagione in Serie B con la maglia della Sampdoria, il futuro del centrocampista Ebrima Darboe (in prestito dalla Roma) è ancora da decifrare. Di lui ha parlato l'agente Giorgio Ghirardi in esclusiva per il portale blucerchiato. Queste le sue parole: "Siamo felicissimi di quello che è stato fatto alla Sampdoria. Eccezionali la società, i tifosi, la città di Genova e i colori blucerchiati. Il futuro? Vediamo, riportare la Sampdoria in serie A sarebbe sicuramente una sfida suggestiva. Mai dire mai...".

