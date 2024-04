Fiorentina: Burdisso lascerà i viola a fine stagione

Nicolas Burdisso lascerà la Fiorentina a fine stagione, come da contratto. Con la scadenza fissata il prossimo 30 giugno, il direttore tecnico non proseguirà l'esperienza in viola e, in tempi recenti, si è parlato di un suo possibile futuro a Roma dove ritroverebbe Daniele De Rossi col quale ha un rapporto consolidato, oltre che in giallorosso, nell'esperienza al Boca Juniors.

