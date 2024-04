Casting Ds: anche Sogliano e Bigon in lizza

Confermato Daniele De Rossi, ora la Roma sta lavorando per il futuro direttore sportivo. Il nome principale resta quello di Modesto del Monza, la cui candidatura trova sostegno forte in Lina Souloukou. Un altro nome è quello di Burdisso, che ha il contratto in scadenza con la Fiorentina e conosce molto bene l’ambiente. Nelle ultime ore, inoltre, sono emersi altri due nomi: Sean Sogliano del Verona e Riccardo Bigon. Quest'ultimo da gennaio 2023 ha assunto il ruolo di consulente di mercato per tutte le società nell’orbita del City Football Group.

