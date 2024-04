Calciomercato: Slot sarà il nuovo allenatore del Liverpool

Arne Slot sarà il nuovo tecnico del Liverpool. Da settimane circolava la voce del possibile ingaggio del tecnico del Feyenoord da parte dei Reds, ma secondo quanto riportato su X da Fabrizio Romano, giornalista esperto di mercato, l'accordo sarebbe ormai chiuso:

? BREAKING: Arne Slot will be new Liverpool head coach replacing Jurgen Klopp at the end of the season!

Agreement sealed on compensation between Feyenoord and #LFC, all set also on contract details for Slot.

Here we go. ?? pic.twitter.com/Ud3QB6U20m

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 26, 2024