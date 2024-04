La Roma sembra essere rinata con Daniele De Rossi e la vittoria nel derby è la conferma dell'ottimo lavoro svolto dall'allenatore subentrato a José Mourinho. Secondo quanto riportato dal sito dell'emittente televisiva, il rinnovo di contratto di DDR sarebbe solamente questione di tempo. Non si intravedono infatti motivi per non confermarlo sulla panchina giallorossa e una scelta diversa da parte dei Friedkin risulterebbe difficile da capire.

(sport.sky.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE