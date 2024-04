Calciomercato Roma, Pochettino: "Lukaku? Il suo ritorno è un'opzione, non abbiamo ancora deciso"

43 milioni di euro è la cifra stabilita dal Chelsea per la cessione di Lukaku che in questa stagione è in prestito alla Roma. Ancora difficile capire quale sarà il futuro del belga, con il tecnico dei blues, Pochettino, che non esclude la possibilità che possa rientrare a 'Stamford Bridge': "È un nostro giocatore, quindi è ovvio che saremo attenti. È un’opzione, ma ancora non abbiamo preso alcuna decisione in merito".