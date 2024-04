Calciomercato Roma: il Borussia Dortmund prepara la prima offerta per Huijsen

Dean Huijsen, difensore centrale di proprietà della Juventus e attualmente in prestito alla Roma, potrebbe lasciare la Serie A in estate. Il difensore centrale spagnolo tornerà a Torino al termine della stagione, ma la permanenza nel club bianconero è tutt'altro che scontata. I giallorossi vorrebbero prolungare il prestito per un altro anno, ma la Vecchia Signora non sembra intenzionata ad accettare questa proposta. Sul classe 2005 non c'è però soltanto la Roma, bensì anche il Borussia Dortmund, che starebbe preparando la prima offerta (la Juventus valuta Huijsen 25/30 milioni di euro) per accaparrarselo a titolo definitivo.

