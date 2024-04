Calciomercato Roma: giallorossi pronti a valutare offerte oltre i 30 milioni per Abraham. Trattativa con il Chelsea per Lukaku in caso di Champions

Il futuro dell'attacco della Roma resta un rebus, ma il ritorno di Abraham potrebbe cambiare le carte in tavola. L'attaccante inglese si gioca il posto con Lukaku e i giallorossi sarebbero pronti ad ascoltare offerte superiori ai 30 milioni per il classe '97. Big Rom, invece, vorrebbe restare in caso di qualificazione in Champions, ma la cifra richiesta dal Chelsea è ritenuta troppo alta: proprio per questo motivo le parti starebbero lavorando a uno sconto o a un rinnovo del prestito. De Rossi apprezzerebbe un profilo alla Scamacca, ma si tratterebbe di una trattativa davvero complicata. Maggiori dubbi, invece, su Ekitike e Lucca, mentre altre ipotesi portano a Rafa del Benfica a parametro zero e a Chiesa.

(calciomercato.com)

