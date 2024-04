Calciomercato Roma, dalla Germania: tutti pazzi per il classe 2006 Ouedraogo, anche i giallorossi interessati

Assan Ouedraogo è uno dei gioielli dello Schalke 04 e il diciassettenne ha attirato l'interesse di numerosi club europei. Secondo quanto rivelato dal giornalista Florian Plettenberg di Sky Sport DE, il Bayern Monaco avrebbe già presentato al calciatore un contratto fino al 2029, ma i bavaresi non hanno ancora trovato un nuovo allenatore in vista della prossima stagione, motivo per cui il classe 2006 nutre ancora dei dubbi poiché non avrebbe la certezza di rientrare nei pieni del futuro tecnico. Intanto altre società si sono fatte avanti e, oltre alla Roma, si tratta di Lipsia, Eintracht Francoforte, Atalanta e Newcastle.

?FC Bayern are still willing to sign Assan #Ouedraogo!

The 17 y/o midfielder from Schalke 04 still has a contract offer from Bayern on the table until 2029.

➡️ The problem from the player's perspective: Bayern haven't found a new coach yet

➡️ Ouedraogo wouldn't have… pic.twitter.com/je1FyZPJdp

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 9, 2024