Calciomercato Roma, dalla Germania: Nubel rinnova con il Bayern Monaco, ma resterà in prestito allo Stoccarda

Alexander Nubel resterà in Germania. Secondo quanto riportato dal giornalista Julian Agardi della Bild, il portiere rinnoverà con il Bayern Monaco per ulteriori cinque anni e in estate si trasferirà con la formula del prestito nuovamente allo Stoccarda, club in cui sta disputando l'attuale stagione. Il classe '96 era stato accostato anche alla Roma e allo Sporting, ma alla fine continuerà a giocare in Bundesliga.

Entscheidung gefallen! Alexander #Nübel steht auch in der kommenden Saison im Tor des #VfB Stuttgart. Beim FC Bayern soll er einen Fünfjahres-Vertrag unterschreiben. Die Münchner leihen ihn erneut für eine Saison an den @VfB aus. @BILD — Julian Agardi (@AgardiJulian) April 10, 2024