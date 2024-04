Calciomercato Roma, dalla Germania: interesse per Leweling. Lo Stoccarda può riscattarlo per 6 milioni

Nel finale di stagione entrano in scena anche le prime indiscrezioni di calciomercato. Secondo quanto scrivono in Germania, la Roma sarebbe interessata a Jamie Leweling, esterno offensivo classe 2001 di proprietà dell'Union Berlino e in prestito allo Stoccarda con cui ha collezionato 31 presenze in Bundesliga impreziosite da 4 gol e 7 assist. Lo Stoccarda può esercitare il riscatto fissato a 6 milioni di euro entro la fine di maggio, ma al momento non è stata ancora presa una decisione in merito. Inoltre, un ritorno di Leweling all'Union Berlino sembra improbabile. Oltre ai giallorossi, c'è da segnalare anche l'interesse del West Ham.

(Bild)