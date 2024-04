Calciomercato Roma, continua la caccia al nuovo direttore sportivo: spunta il nome di Bigon

Dopo aver deciso il futuro di Daniele De Rossi, i Friedkin dovranno risolvere la grana legata al nuovo direttore sportivo. La Roma sta valutando molti profili e nelle ultime ore sarebbe spuntato un altro nome: secondo quanto riportato dal giornalista Maurizio Russo di calciomercato.it, la società giallorossa avrebbe messo gli occhi su Riccardo Bigon, attualmente al Palermo in qualità di consulente tecnico della City Football Group.

