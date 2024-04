Calciomercato Roma, caccia al ds: nessun contratto tra Burdisso e i Friedkin, ma l'argentino è il preferito di De Rossi

Servirà dunque un binomio stretto tra allenatore e nuovo ds, con la stretta attualità che ha portato sul mercato un nome forte in più: Nicolas Burdisso. L'annuncio che lascerà la Fiorentina a fine stagione per dedicarsi totalmente al ruolo di responsabile del mercato ha aperto la strada a un candidato forte in più. Per ora la società fa trapelare che non c'è stato alcun contatto. Ma è certamente il profilo più vicino e gradito da De Rossi. [...]

(sport.sky.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE