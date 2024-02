UFFICIALE: Belotti ceduto in prestito alla Fiorentina (COMUNICATO AS ROMA)

Andrea Belotti è un giocatore della Fiorentina. Dopo le visite mediche di ieri al 'Viola Park', l'ormai ex attaccante giallorosso è diventato ufficialmente un giocatore della Fiorentina questa mattina. Come riporta il comunicato della Roma, Belotti è stato ceduto in prestito fino a giugno:

L’AS Roma comunica di aver trovato l’accordo con la Fiorentina per la cessione a titolo temporaneo di Andrea Belotti fino al 30 giugno 2024.

Arrivato alla Roma nell’estate del 2022, Belotti ha esordito il 30 agosto dello stesso anno in Serie A contro il Monza. Con la maglia giallorossa, la punta ha collezionato 68 presenze e 10 gol. Il primo fu in Europa League contro l’Helsinki, il 15 settembre 2022. In bocca al lupo, Andrea!

(asroma.com)

