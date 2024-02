LIVE - Calciomercato Roma: Baldanzi a Villa Stuart per le visite mediche (VIDEO)

La Roma si appresta ad accogliere Tommaso Baldanzi, giovane talento classe 2000 che ieri è già arrivato nella Capitale per la felicità dei tifosi presenti. In giornata il giocatore svolgerà le visite mediche e firmerà il nuovo contratto che lo legherà ai colori giallorossi. Questi tutti gli aggiornamenti.

8:18 - Come conferma l'esperto di calciomercato l'ex Empoli è arrivato a Villa Stuart e sta svolgendo in questo momento le visite mediche di rito.

(gianlucadimarzio.com)

8:15 - Come riporta l'emittente sportiva su X Tommaso Baldanzi è arrivato in questi minuti a Villa Stuart, per svolgere le consuete visite mediche prima della firma del contratto.