Calciomercato, nuova avventura per Bianda: si trasferisce all'U23 dello Standard Liegi (FOTO)

Nuova avventura per l'ex difensore della Roma William Bianda, che si trasferisce all'Under 23 dello Standard de Liège 16, che milita nel secondo livello del campionato belga. Dopo l'esperienza non fortunata nella Capitale e due prestiti senza particolari lampi, inizia per lui una nuova sfida in Belgio per riscattarsi dagli ultimi anni non brillanti. Di seguito le prime foto con la nuova maglia.