Calciomercato: in stand-by il passaggio di Aurier al Galatasaray. Resta viva la pista Celik

C'è ancora tempo in Turchia per il mercato, con la compagna trasferimenti che si chiuderà il 9 febbraio. Il Galatasaray è alle prese con la ricerca del terzino destro, che aveva individuato in Serge Aurie: come scrive Fabrizio Romano, però, la trattativa è in stand-by per problemi tra Galatasaray e Nottingham Forest sui termini di pagamento. Ecco quindi che per i turchi può tornare in auge il nome di Zeki Celik.

??? Serge Aurier to Galatasaray deal currently off. Issues between Gala and Nottingham Forest on payment terms. pic.twitter.com/wkkGWblGde — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 2, 2024