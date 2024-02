Bacci (primo all. Baldanzi): "Mi impressionò da subito. Per l'Empoli era piccolino"

RADIO ROMANISTA - Mario Bacci, primo allenatore di Baldanzi, ai microfoni di Radio Romanista commenta così il nuovo arrivato in casa Roma, esaltandone le qualità che aveva mostrato sin dal primo momento: “Si è visto sin da subito che avesse qualcosa in più rispetto agli altri. Mi impressionò. L’Empoli mise gli occhi su di lui, ci dissero che fosse piccolino. Io risposi che da mancino avesse un talento in più”. Continua dicendo: “Io ero il numero 10 quando giocavo nei dilettanti, ho quindi cercato di fargli capire subito l’importanza di quel numero. L’Empoli ha sempre creduto in lui, Baldanzi è un mancino naturale, ma ha segnato gol importanti di destro”. Per poi commentare la scelta della nuova squadra: “È il momento giusto adesso per giocare nella Roma. Il ragazzo è supportato da una famiglia eccezionale e non dovrà avere problemi di ambientamento”.

Infine un parere sull'eventuale ballottaggio con Paulo Dybala: “Baldanzi e Dybala insieme? Io sono convinto che chi sa giocare a pallone possa benissimo condividere il campo”.

