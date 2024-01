Verona: Doig e Ngonge verso la cessione

Mentre il Verona si allena per preparare la partita, valida per la 21esima giornata di campionato, contro la Roma in programma sabato all'Olimpico, la società gialloblù lavora alle cessioni. Secondo l'esperto di mercato, Josh Doig ha aperto alla possibilità di trasferirsi al Sassuolo: l'esterno, infatti, potrebbe lasciare Verona e trasferirsi in neroverde per circa 6 milioni di euro più bonus.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE

Non solo Doig: anche Ngonge è vicino a salutare il Verona per passare al Napoli. I due club, stando alle notizie del giornalista Alfredo Pedullà, hanno definito l'accordo e completato la documentazione per il passaggio dell'attaccante. Le visite mediche sono previste per domani a Roma.