UFFICIALE: Vina lascia la Roma a titolo definitivo, è un nuovo giocatore del Flamengo (COMUNICATO e FOTO)

Ora è ufficiale: Matias Vina è un nuovo calciatore del Flamengo. Il terzino sinistro lascia la Roma a titolo definitivo per 8.1 milioni di euro più 1 di bonus e si lega al club brasiliano con un contratto fino al 31 dicembre 2028. Il calciatore uruguaiano sarebbe dovuto rimanere al Sassuolo fino al 30 giugno, ma la Roma e il club neroverde hanno trovato un accordo per interrompere anticipatamente il prestito e permettere ai giallorossi di concretizzare la cessione al Flamengo. Ecco il comunicato della società rossonera: "Confermato il secondo rinforzo! Il Flamengo annuncia l'acquisto del terzino sinistro Matías Viña, in forza alla Roma. Il 26enne uruguaiano ha firmato un contratto fino a dicembre 2028 e arriva a rinforzare la rosa rossonera per gli impegni di Campeonato Carioca, Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil.

Nato a Espalme Olmos, Uruguay, Viña è cresciuto nel Nacional ed è diventato il terzino sinistro titolare nel 2019. In seguito a buone prestazioni, il giocatore è stato ingaggiato l'anno successivo dal Palmeiras ed è stato uno dei fiori all'occhiello della squadra. Nel 2021 si è trasferito alla Roma e successivamente ha giocato in prestito nel Bournemouth e nel Sassuolo, dove si trovava attualmente".

(flamengo.com.br)

