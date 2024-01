Ufficiale: Bonucci è un nuovo giocatore del Fenerbahce (FOTO)

Accostato in questa sessione di calciomercato anche alla Roma prima dell'arrivo in prestito di Huijsen, Leonardo Bonucci è un nuovo giocatore del Fenerbahce: il difensore ex Juventus, dopo l'inizio di stagione all'Union Berlino, si trasferisce in Turchia nella squadra in cui milita anche Edin Dzeko. Lo annuncia il Fenerbahce pubblicando alcune foto su Twitter: