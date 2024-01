Ternana: Faticanti in prestito dal Lecce

Passato l'estate scorsa dalla Roma al Lecce, Giacomo Faticanti è pronto per una nuova avventura: il centrocampista, tra i prodotti del settore giovanile giallorosso, si trasferisce alla Ternana in prestito fino al termine della stagione. Il comunicato del club: "La Ternana Calcio comunica di aver acquisito dall’ U. S. Lecce le prestazione del calciatore, classe ’04, Giacomo Faticanti. Il centrocampista romano arriva a Terni con la formula del prestito fino al termine della stagione.

Giacomo ha mosso i primi passi nelle giovanili del Frosinone per poi approdare nel settore giovanile della Roma dal luglio 2018, dove, tra Under 17, 18 e 19 ha collezionato 90 presenze, realizzando 4 reti e fornendo 7 assist.

Con la prima squadra giallorossa ha esordito in Europa League contro il HJK Helsinki, nell’ottobre 2022. Nell’estate del 2023 il passaggio al Lecce, con cui è sceso in campo 6 volte (realizzando un gol) con la Primavera e annoverando 12 panchine in prima squadra.

Con l’Under 19 azzurra ha collezionato 22 presenze con il secondo piazzamento ai mondiali mentre con l’Under 20 è sceso in campo 11 volte (con un gol) vincendo il campionato europeo".

(ternanacalcio.com)

