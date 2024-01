Josh Doig lascia il Verona e si trasferisce al Sassuolo. L'esterno non prenderà parte al match di oggi pomeriggio fra Roma e Verona, ma soprattutto è il via libera per il trasferimento di Matias Vina al Flamengo. I neroverdi hanno così riempito il buco che lascerà l'ex Roma trasferendosi in Brasile.

(sassuolocalcio.it)

