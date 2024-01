Roma, Baldanzi e la vecchia frase su Dybala: "Mi ispiro a lui, ma su una scala da 1 a 10, lui è 10 e io non sono ancora nella scala..."

Fra qualche ora Tommaso Baldanzi sarà ufficialmente un giocatore della Roma e quindi un compagno di squadra di Paulo Dybala, ma un anno fa il talento nato a Poggibonsi questo non avrebbe mai potuto immaginarlo. Nel febbraio del 2023, infatti, in un'intervista a DAZN pronunciò una frase che oggi forse lo farebbe sorridere. "Dybala lo ammiro perché è un gran giocatore, ricopre il mio ruolo e lo fa molto bene. Se è quello a cui assomiglio di più? In una scala da uno a dieci forse lui è dieci e io non sono ancora nella scala. Sicuramente è un giocatore a cui mi ispiro, perché occupa la mia stessa posizione e abbiamo delle movenze abbastanza simili". Da domani vestiranno la stessa maglia.