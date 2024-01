Mendes: "Mourinho speciale, ha rifiutato l'Arabia Saudita per restare alla Roma. Non avrà mai problemi a trovare un nuovo club"

RECORD.PT - Jorge Mendes, agente di José Mourinho, ha rilasciato un'intervista al quotidiano portoghese e tra i vari temi trattati si è soffermato proprio sul futuro dello Special One e sul rifiuto dell'offerta proveniente dall'Arabia Saudita per rimanere alla Roma. Ecco le sue dichiarazioni: "Non ha certo bisogno di presentazioni. I titoli vinti parlano per lui, non è un tecnico qualsiasi. È un allenatore speciale, avrà sempre le sue occasioni e non avrà mai problemi a trovare un nuovo club".

L'offerta arrivata dall'Arabia Saudita?

"È così, Mourinho ha avuto l'opportunità, alcuni mesi fa, di andare in Arabia Saudita. Ha scelto di non andarci perché voleva restare sulla panchina della Roma".

