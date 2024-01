LIVE - Calciomercato Roma: Marsiglia e Galatasaray su Celik. I giallorossi contano di cedere il turco

Non solo mercato in entrata per la Roma. La dirigenza giallorossa è al lavoro in queste ultime ore di mercato fra entrate (Baldanzi) e uscite (Celik, Kumbulla e Belotti). Il turco è in uscita. Seguiremo gli sviluppi della sua situazione qui con aggiornamenti continui per tutto l'arco della giornata:

17.04 - La Roma conta di cedere Zeki Celik: sul turco ci sono Galatasaray e Marsiglia. Come riferisce Gianluca Di Marzio, sono questi i due club forti sull'esterno turco in uscita dalla Roma. Mentre in Turchia il mercato sarà aperto ancora per una settimana, per trasferirsi in Francia c'è tempo solo fino a domani.

(gianlucadimarzio.com)

LEGGI LA NEWS ORIGINALE

13:00 - Un altro passo avanti verso l'ok dei Friedkin per l'operazione Roma-Baldanzi. [...] Da definire il futuro di Celik, sospeso tra Galatasaray - ma l'esterno turco tentenna - e il Marsiglia che prima deve far uscire Clauss.

(corrieredellosport.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE

11.30 - Tra i giocatori in uscita c'è anche Celik che nelle ultime ore era accostato al Galatasaray. Ma come scrivono in Francia, c'è il Marsiglia che si sarebbe mosso per ottenere il laterale destro che ha già giocato in Ligue1, col Lille.

(L'Equipe)

10:52 - Secondo quanto riportato dal sito che si occupa di calciomercato, il Galatasaray è interessato a Celik ma vorrebbe acquistarlo in prestito con diritto di riscatto, mentre la Roma vorrebbe cederlo con la formula dell'obbligo. Il terzino turco interessa anche al Marsiglia e ad altre società francesi.

(calciomercato.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE