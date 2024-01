Frosinone, Angelozzi: "Huijsen è il passato. Ho avuto tante fidanzate, ma quando la storia finisce le dimentico"

Guido Angelozzi, direttore dell'area tecnica del Frosinone, è intervenuto durante la conferenza stampa della presentazione di Kevin Bonifazi, nuovo acquisto del club ciociaro. Tra i vari temi trattati, il dirigente dei giallazzurri si è soffermato sul mancato approdo di Huijsen, il quale ha preferito la Roma e ha costretto il Frosinone a fiondarsi su Bonifazi. Ecco le dichiarazioni di Angelozzi: "Kevin Bonifazi è un ragazzo che abbiamo cercato questa estate ma è un giocatore importante e non siamo riusciti a prenderlo. Voi sapete che la nostra politica è su un giovane e la sostenibilità del progetto. Avevamo pensato ad un giovane ma contemporaneamente parlavamo con lui e il suo procuratore. Ringrazio Kevin perché si è sacrificato, si è tolto dei soldi per venire qua. Anche il Bologna ci ha dato una mano e ringrazio anche il Bologna. Prima di firmare per noi sono arrivate due squadre di metà classifica, ma sia il Bologna sia il ragazzo hanno detto no".

Caso Huijsen cosa è successo?

"Non ne voglio più parlare, preferisco pensare di avere ragazzi come Kevin che hanno rinunciato a qualcosa per venire qui. A prescindere se ci salveremo o meno per me avere questo tipo di persone è già una vittoria e in squadra ne abbiamo molte. A me piace andare avanti, Huijsen è già passato. Non ci sto pensando, ho avuto tante fidanzate ma quando la storia finisce le dimentico".