Empoli, Baldanzi: "Non ho fatto scelte. La dirigenza e il mio entourage penseranno al mercato"

DAZN - Tommaso Baldanzi, accostato alla Roma sul mercato con insistenza negli ultimi giorni e protagonista dell'1-1 tra Juventus e Empoli proprio col gol del pareggio, ha parlato anche del suo futuro ai microfoni dell'emittente sportiva dopo la partita all'Allianz Stadium. "Mercato? Non ho fatto scelte, sinceramente in questo momento non ci sto neanche pensando - le sue dichiarazioni -. Stavo pensando ad una partita importante per noi e a fare punti su un campo difficile. A quelle cose penserà la dirigenza e il mio entourage. Con la testa sono qui? Certo, sicuramente".