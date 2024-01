Dybala: la clausola scade il 15 gennaio. Sui club italiani la decisione spetta alla Roma

Ulteriore chiarezza sulla clausola nel contratto di Paulo Dybala l'ha fornita Fabrizio Romano, specificando come la possibilità di liberarsi a 12 milioni di euro sia attiva dall'1 al 15 gennaio e, nel periodo estivo, tra il 1 e il 31 luglio.

A seconda di chi chiamerà, cambierà l'interlocutore: se infatti la proposta per Dybala dovesse arrivare da un club estero, sarà l'argentino a decidere in autonomia se accettare o meno. Se, invece, a richiederlo fosse un club italiano, allora sarebbe la Roma a dover prendere l'ultima decisione.

?? The release clauses into Dybala’s Roma contract.

◉ €12m release clause active now until January 15.

◉ €12m release clause valid from July 1 to July 31.

?? If Italian clubs trigger clause, decision up to Roma.

? If club from abroad trigger clause, decision up to Paulo. pic.twitter.com/vIHhiphbba

