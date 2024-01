Dall'Arabia, prosegue la trattativa Mourinho-Al-Shabab: incontro club saudita-Mendes

Proseguono le indiscrezioni in merito ad un futuro imminente di José Mourinho in Arabia Saudita, dopo la conclusione della sua avventura alla Roma. Secondo quanto riportato dal giornalista Turki Alghamdi, l'agente del tecnico portoghese, Jorge Mendes, oggi ha incontrato ufficialmente l'Al-Shabab ed ha comunicato il benestare dello Special One a continuare la trattativa, con l'intenzione di attirare grandi giocatori in estate.

حصريًا ? :

استطعنا الوصول للوكيل خورخي مينديز وتم التأكيد على مفاجأة كبرى، اليوم عقد وكيل الأعمال اجتماعًا رسميًا من جديد مع إدارة نادي الشباب، وأكد على أن جوزيه مورينهو موافق ومستعد لتولي مهمة تدريب الفريق على الفور وبشرط وحيد، وهو استقطاب النجوم في الصيف القادم ⚪️⚫️? . pic.twitter.com/45X3xX4tMp — Turki Alghamdi (@zlatan_gh) January 20, 2024