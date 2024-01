Dalla Francia, disastro Matic: esce dal gruppo WhatsApp della squadra e svuota l'armadietto dello spogliatoio. Il Rennes rifiuta 2 offerte del Lione per principio

L'avventura di Nemanja Matic al Rennes si sta rivelando un vero disastro. Dopo aver lasciato la Roma in estate, il centrocampista serbo non si è mai ambientato nel suo nuovo club e ha chiesto a più riprese la cessione. Il trentacinquenne sta continuando a forzare l'addio e, secondo quanto riportato dall'account Twitter del giornalista Mohamed Toubache-Ter, il calciatore sarebbe uscito di sua spontanea volontà dal gruppo WhatsApp della squadra e successivamente avrebbe svuotato l'armadietto dello spogliatoio. Il Lione è interessato a Matic e ha già presentato due offerte, ma il Rennes le ha entrambe rispedite al mittente per una questione di principio.





Lyon a fait 2 offres pr Matic au board rennais: refus catégorique de Rennes qui en fait une question de principe. Matic s’est retiré du groupe Pro WhatsApp de l’équipe puis a vidé son casier. #SRFC #OL — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) January 9, 2024