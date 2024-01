SPORTITALIA - Davide Lippi, agente di Leonardo Spinazzola, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione Sportitaliamercato e tra i vari temi trattati si è soffermato anche sul futuro del suo assistito, il quale sembra essere sempre più lontano dalla Roma. Ecco le parole del procuratore dell'esterno giallorosso: "Non ci sono chance per il rinnovo. Vediamo come si sviluppa il mercato di gennaio altrimenti andrà a scadenza".

