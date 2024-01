Calciomercato, Vinagre in prestito al Verona dallo Sporting Lisbona: visite mediche nelle prossime ore

Dopo le tante cessioni ufficializzate in questi ultimi giorni, l'Hellas Verona è pronto a dare il via al proprio mercato in entrata. Secondo l'esperto di calciomercato sarebbe tutto fatto per l'arrivo in prestito del terzino portoghese Ruben Vinagre dallo Sporting Lisbona. Il giocatore classe 1999 attualmente è in prestito all'Hull City ma dovrebbe anticipare la sua uscita dalla Premier League per arrivare in Serie A. Domani previste a Roma le visite mediche, si cercherà di capire poi se potrà essere disponibile subito per la sfida di sabato pomeriggio contro i giallorossi di Daniele De Rossi.

(alfredopedulla.com)

