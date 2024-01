Calciomercato, ufficiale: Soyuncu in prestito al Fenerbahce fino al termine della stagione (COMUNICATO e VIDEO)

Ora è ufficiale: Caglar Soyuncu, difensore centrale seguito dalla Roma con particolare attenzione in questa sessione di mercato, è un nuovo giocatore del Fenerbahce. Il ventisettenne turco lascia l'Atletico Madrid con la formula del prestito secco fino al 30 giugno. Ecco il comunicato del club: "Il nostro club ha raggiunto un accordo con l'Atletico Madrid per il trasferimento in prestito del difensore Çağlar Söyüncü. Il giocatore della nazionale turca vestirà la maglia del Fenerbahçe fino al termine della stagione 2023-24. Il nostro membro del consiglio Selahattin Baki era presente alla cerimonia della firma tenutasi presso il complesso sportivo Ülker Stadium Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu.

Çağlar Söyüncü ha rilasciato la sua prima intervista dopo la firma: 'Sono felice ed emozionato di essere qui. Voglio unirmi alla squadra il prima possibile e voglio fare del mio meglio per aiutare i miei compagni. I miei obiettivi e quelli del club sono vincere scudetti e coppe, questo è ciò che mi ha portato qui. Abbiamo una grande squadra, sarà la mia prima esperienza in Superlega e sono entusiasta'.

Benvenuto nella nostra famiglia, ti auguriamo successo con il Fenerbahçe".

(fenerbahce.org)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE